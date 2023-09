E' Massimiliano Rossato il nuovo segretario regionale dell'Ugl

Si è svolto il V' Congresso Confederale UGL Piemonte, intitolato "Un Nuovo Futuro per il Piemonte " che ha visto l’elezione del nuovo Segretario Regionale UGL Piemonte Massimiliano Rossato.

Le prime dichiarazioni del nuovo Segretario: “ staremo al fianco di tutte le nostre Sedi Territoriali, affinché siano sempre più “punto di riferimento” per i nostri iscritti.

“Il Piemonte necessita di ulteriori fondi nazionali ed europei per il continuo sviluppo dei settori Idro geologico, bonifiche ambientali, settore agro alimentare trasporti logistica tessile e metalmeccanica e turismo. Chiederemo al Governo del territorio, di incontrarci quanto prima, per affrontare temi della Sicurezza e Formazione sui luoghi di lavoro, occupazione, e creazione di welfare aziendali, per accrescere i salari dei lavoratori” ha aggiunto