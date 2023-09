Medaglia d'oro per Francesco Bardelli e Stefano Pinsone della Cerea ai mondiali in Serbia

Una bella notizia per il canottaggio torinese. Stefano Pinsone e Francesco Bardelli della Canottieri Cerea si sono laureati campioni mondiali assoluti nel due senza, pesi leggeri, sul bacino remiero di Belgrado. I due hanno dominato la gara in 7.34.82, precedendo l’Ungheria di Bence Szabo e Kalman Furko, d’argento in 7.40.23 e la Moldavia di Dmitrii Zincenco e Nichita Naumciuc, di bronzo in 7.57.24.

Soddisfazione anche per Matteo Tonelli del Cus Torino campione del mondo con il quattro di coppia, pesi leggeri maschile con Pietro Willy Ruta (Fiamme Oro), Luca Borgonovo (SC Gavirate) e Nicolò Demiliani (SC Varese). Per loro un trionfo in solitaria in 6:29.42 davanti alla Germania di Max Von Buelow, Simon Klueter, Fabio Kress e Joachim Agne, secondi in 6:37.83.