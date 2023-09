La Juive per l'inaugurazione della stagione del Regio

Passioni forti tra morte e misteri. I sentimenti assoluti sono i protagonisti della grande opera di Fromental Halèvy diretta da Daniel Oren per l'inaugurazione della stagione d'opera e di balletto del Teatro Regio il 21 settembre alle 20, nell'allestimento di Stefano Poda. Un'inaugurazione che è un'avvenimento storico.

Un secolo e mezzo dopo l'ultima rappresentazione al Teatro Regio avvenuta nel 1885 nella versione in lingua italiana, va in scena La Juive, L'ebrea, su libretto di Eugène Scribe. Per la sua inaugurazione, il Regio colma questo enorme vuoto esecutivo proponendo il grand-opéra per la prima volta a Torino in lingua originale francese. La guida internazionale Musique & Opéra 23-24 la segnala tra le dieci opere da non perdere in questa Stagione.

Una vicenda che affronta un tema di "grande attualità" per dirla con il maestro Daniel Oren, che in un'intervista ha dichiarato di essere "molto toccato dall'opera, dove il contrasto tra cattolicesimo e ebraismo è messo in risalto dalla musica di Halévy, che eleva le emozioni all'ennesima potenza".

Sul podio dell’Orchestra e del Coro salirà Daniel Oren, direttore di prestigio e appassionato conoscitore della Juive, che ha diretto al Royal Opera House di Londra nel 2006 e all’Opéra de Paris nel 2011. Stefano Poda ha utilizzato anche lo sfondato dorsale del palco trasformandolo in un’enorme cattedrale laica.

Al centro dell’intreccio l’ebreo Éléazar e Rachel, da lui allevata come figlia adottiva nella religione ebraica, ma in realtà appartenente alla stirpe del cardinale Brogni. Si assisterà all’amore fra Rachel e il principe Léopold, doppiamente infedele perché cattolico e perché già legato alla principessa Eudoxie. Éléazar maturerà una vendetta contro gli odiati cattolici proprio attraverso l’amata Rachel che lo seguirà fino al martirio finale cui l’ha condannata, senza saperlo, il vero suo padre, il terribile cardinale.

L'opera ambientata nel Medioevo ebbe enorme successo durante tutto l’Ottocento e lasciò ammirati, tra gli altri, Wagner, Berlioz, Mahler e Proust.

Composta da Fromental Halévy nel 1835, La Juive è opera emblematica del genere grand-opéra, squisitamente francese e caratterizzato dalla scelta di una cornice storica nella quale si inseriscono vicende individuali, dai forti contrasti passionali, dal taglio spettacolare delle scene, dall’utilizzo di una grande orchestra, con cori e balletti, esaltando le capacità di composizione e di scrittura degli autori.

Un' apertura di stagione emblematica per la quale hanno lavorato e lavoreranno 200 artisti tra solisti, professori d’orchestra, artisti del coro, ballerini, mimi e figuranti per un gigantesco meccanismo teatrale.

Per il sovrintendente Mathieu Jouvin "La Juive saprà affascinare e coinvolgere il pubblico di tutte le età. Assisto ogni giorno alle prove, Stefano Poda ha creato un grande spettacolo. Insieme al Direttore artistico, Cristiano Sandri, per l’Inaugurazione ho voluto fortemente il grand-opéra di Fromental Halévy, un’opera pre-verdiana con una dimensione fortemente politica, ma anche con un risvolto intimo e romantico. La musica poi ha in sé una potenza che saprà commuovere ed emozionare. Il mio invito è per tutti, appassionati e non: lasciatevi incuriosire da questa novità, andate oltre i pregiudizi e innamoratevi!".

“La Juive - ha detto Sandri - vede grandi ritorni sul palcoscenico del Regio: Daniel Oren e Stefano Poda, due artisti che con piacere vedo lavorare con passione straordinaria e cura per ogni dettaglio. Nel cast ci sono altrettanto importanti ritorni e debutti: Gregory Kunde, che sarà un potente Éléazar, e accanto a lui Mariangela Sicilia una intensa Rachel, entrambi debuttanti nel ruolo. C’è poi Riccardo Zanellato, un Cardinale Brogni già più volte affrontato sulla scena e delle novità tra cui la giovane Martina Russomanno, Ian Hotea e Gordon Bintner, che sono felice di presentare al pubblico torinese. L’obiettivo che mi sono riproposto per questa nuova Stagione è di permettere al pubblico di ascoltare grandi nomi e nuove proposte che altrove hanno già dato prova di talento”.