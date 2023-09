Milano-Domodossola, entro dicembre finiti i lavori di Rfi

La linea ferroviaria Milano-Domodossola potrebbe fare subire modifiche alla circolazione dei treni tra il 15 e il 17 settembre e tra il 14 e il 15 ottobre.

Rfi, infatti, procede agli interventi di potenziamento della tratta, da completare entro il mese di dicembre; in particolare tra le stazioni di Verbania e Premosello (Verbano-Ossola-Cusio) sia per i treni a lunga percorrenza, sia per quelli regionali.



Durante l'interruzione saranno effettuati lavori per la realizzazione del sottopasso e di adeguamento dei marciapiedi all'altezza di 55 cm, per adeguarli allo standard europeo

previsto per i servizi ferroviari metropolitani per agevolare l'accesso ai treni, e delle pensiline della stazione di Mergozzo (Verbano-Ossola-Cusio). Le opere saranno completate entro il mese di dicembre.