Monopattini, al via la stretta

Aumentano a Torino le sanzioni per monopattini e bici, da 1.552 a 2.007 nel giro di un anno. Mentre gli incidenti stradali sono in lieve flessione, dai 3.032 registrati da gennaio a settembre 2022 ai 2.900 nello stesso periodo di quest'anno, con un calo anche di quelli che hanno coinvolto pedoni, da 283 a273, salgono i numeri di coloro che sono stati coinvolti in sinistri in sella alla bici e su veicoli di micro-mobilità elettrica, come i monopattini. Proprio questo tipo di incidenti sono passati rispettivamente da 116 a 232 e da 193 a 204.

Quasi raddoppiati i controlli, da 342 a 580, e quasi triplicate le sanzioni per sosta irregolare di monopattini e velocipedi, da 384 a 918. Stabili quelle per comportamenti irregolari di monopattini e velocipedi, 1.168 nel 2022, 1.189 nel 2023. , ha spiegato. I dati sono stati illustrati dall'assessora alla Sicurezza, Gianna Pentenero in Commissione consiliare durante un approfondimento di un'interpellanza del consigliere di Fratelli d'Italia Enzo Liardo sulla sicurezza dei pedoni.