Tunnel del Monte Bianco, rinviati di un anno i lavori. Fino a dicembre solo stop parziali

Dopo una riunione fiume durata quasi otto ore, la commissione intergovernativa italo-francese ha deciso: i lavori previsti nel tunnel del Monte Bianco slittano di un anno. La chiusura totale, originariamente prevista per il 4 settembre, poi rinviata dopo la frana nella Maurienne che ha interrotto la circolazione nel traforo del Fréjus, è stata rinviata a settembre 2024, mentre nelle prossime settimane dovrebbero essere adottati stop parziali per eseguire lavori urgenti di messa in sicurezza. La conferma è arrivata via X dal ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Nelle prossime settimane sono dunque previste solo chiusure notturne o per periodi brevi, che potrebbero essere sospese se dovessero verificarsi nuove criticità al traforo del Fréjus. E che in ogni caso non supereranno la data limite del 18 dicembre per non gravare sui flussi di traffico legati al periodo natalizio. Sulla decisione ha pesato la situazione al Frejus, appunto, ancora bloccato a causa della frana del 27 agosto. Ora che i lavori di ripristino sono quasi ultimati, il ministro dei Trasporti francese Clément Beaune è atteso a Modane, al confine tra Francia e Italia, dove potrebbe annunciare l'imminente riapertura dell'A43 (e dunque del traforo anche ai mezzi pesanti).

"Lo slittamento di un anno rispetto alle previsioni dei lavori al Monte Bianco, deciso in Cig, va incontro a quanto Uncem e molti Sindaci hanno richiesto nelle ultime settimane, per evitare il caos sulle reti viarie dall'Italia verso l'Europa dopo la frana in Maurienne che limita i passaggi al Frejus, escludendo i mezzi pesanti". Lo afferma il Presidente nazionale Uncem Marco Bussone, con il Presidente Uncem Piemonte Roberto Colombero e il Consigliere nazionale Uncem valdostano Jean Barocco, che aggiungono: “Bene l'impegno del Governo italiano, dei Ministri Salvini e Tajani, di quanti hanno lavorato, come la presidente del Sitmb Emily Rini, per questa proroga dell'inizio degli interventi di manutenzione. Necessari certo. Ma che dovranno accompagnarsi con urgenza alla progettazione della seconda canna del tunnel sotto il Monte Bianco”.