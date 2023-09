Da Castellazzo Bormida a Roma per un Borsalino da regalare al Papa

Una decina di Guzzi d'epoca, un motocarro Ercole 500 della stessa casa e un esclusivo Borsalino bianco che verrà offerto a papa Francesco mercoledì 20 nel corso dell'udienza generale. Il Moto club Castellazzo Bormida partirà domani dalla località in provincia di Alessandria in direzione a Roma, un viaggio che sarà una rievocazione del viaggio storico del 1949.

In viaggio in moto da Castellazzo Bormida a Roma

Quell'anno Pio XII accese per la prima volta la lampada votiva voluta dai centauri per onorare la Beata Vergine della Creta che il pontefice aveva proclamato loro patrona mondiale. Un gesto che verrà rinnovato da papa Bergoglio.

In moto da Castellazzo Bormida a Roma, le moto immatricolate prima del 1949

"Partiremo proprio dal Santuario della Madonnina - spiega Francesco Moretti, presidente del Moto club, impegnato a dare gli ultimi ritocchi alla lampada - un'impresa davvero storica perché le moto sono state immatricolate prima del 1949, e lo stesso vale per il motocarro, che è il medesimo che la trasportò allora".

In moto da Castellazzo Bormida a Roma per consegnare un Borsalino al papa

Il viaggio si articolerà in tre tappe: La Spezia, Grosseto ed infine Roma. Programmato per giugno, venne rinviato a causa delle condizioni di salute del papa e rientra nelle celebrazioni per i 90 anni dalla fondazione del Moto club, primo nucleo di quello che divenne poi l'Internazionale Madonnina dei Centauri, che ogni anno nella seconda domenica di luglio organizza il raduno tra Castellazzo e Alessandria, l'unico a tema religioso.