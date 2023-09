Un ragazzo di 13 anni che era in sella a una bicicletta e un motociclista di 48 anni sono rimasti feriti in modo grave in un incidente avvenuto a Vogogna, nel Verbano-Cusio-Ossola. Ancora da accertare l'esatta dinamica del sinistro, avvenuto nel pomeriggio.

Sul posto due elicotteri: il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Regina Margherita di Torino, l'uomo al Maggiore di Novara.