MotoGp, Bagnaia disarcionato e travolto da Binder

Gp della Catalogna sfortunato per Pecco Bagnaia costretto al ritiro sin al primo giro a causa delle conseguenze di una brutta caduta mentre conduceva il Gran Premio alla curva 3 del primo giro. Dopo essere scattato nel migliore dei modi allo spegnimento dei semafori, ed evitato il primo incidente che ha visto coinvolti tra gli altri Enea Bastianini, Johann Zarco Alex Marquez e altri piloti, il portacolori del team Ducati Factory ha superato indenne la chicane, ma si è poi reso protagonista di un clamoroso high-side, con la sua GP23 che lo ha letteralmente disarcionato. Ipossibile per Brad Binder evitare il contatto e colpire alla gamba il torinese. Gara immediatamente sospesa con Pecco Bagnaia stabilizzato su una barella e trasportato in ambulanza al centro medico del circuito catalano.

Bagnaia e Bastianini sono stati trasferiti all'ospedale di Barcellona. Entrambi i piloti sono stati coinvolti nelle cadute multiple che si sono registrate al primo giro. Tutti i piloti coinvolti, fa sapere la direzione di corsa, sono coscienti.