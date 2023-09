MotoGP, Pecco Bagnaia riparte subito forte: terzo nelle qualifiche

Dal brutto incidente in terra di Spagna non è trascorsa neppure una settimana. Ma, sebbene le conseguenze si facciano ben sentire, Pecco Bagnaia non solo è risalito in sella ma ha anche conquistato la prima fila. Nelle qualifiche del Gp di San Marino, sul circuito di Misano, il campione del mondo chivassese ha infatti ottenuto il terzo posto dietro alle altre Ducati di Jorge Martin e di Marco Bezzecchi.

“Sono molto contento. Non era scontato andare così, è una situazione abbastanza difficile. Sinceramente pensavo di stare meglio rispetto a ieri ed invece non ho migliorato tanto. Non riesco a piegare il ginocchio, quindi sono in una posizione un po’ scomoda in tutte le curve a destra, però sappiamo il limite che posso avere e lavoriamo per trovare una soluzione“, aggiunge il leader del campionato.