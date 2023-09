Studente dell'Ipsia di Biella muore in moto a 17 anni

Una vita spezzata ad appena 17 anni. Matteo Senfet è morto alla guida della sua moto a Roasio, in provincia di Biella. In sella con lui un amico di 14 anni, ora in ospedale. Matteo frequentava l'Ipsa di Biella, il corso per manutentori.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione il ragazzo viaggiava in sella alla sua moto 125 da cross, sulla quale era seduto anche un suo amico minorenne. Lungo la strada provinciale 142 in frazione San Maurizio la moto si è scontrata con un furgone che procedeva in senso opposto. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’altra macchina. Le condizioni dei due ragazzi sono sembrate da subito gravissime. Sul posto è arrivato l’elisoccorso: per lui non c'è stato nulla da fare. Il quattordicenne che era con lui è stato portato all’ospedale Maggiore di Novara in condizioni preoccupanti. Sul posto i carabinieri. Sotto sequestro la moto e il furgone. Sconvolti amici e compagni di scuola, all'Ipsa di Biella fanno sapere che «Il corpo docente dell’istituto si stringe alla famiglia del nostro studente in questo grande momento di dolore».