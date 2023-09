Nazionale, i convocati di Spalletti: fuori Bonucci, dentro Locatelli. Conferme per Gnonto e Chiesa

Ufficializzate le prime convocazioni del nuovo ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti. In totale sono 29 i giocatori chiamati dall'ex allenatore del Napoli a prepararsi per il doppio impegno che attende gli Azzurri in vista delle qualificazioni a Euro 2024. Si scenderà in campo il 9 settembre contro Nord Macedonia e poi a San Siro contro l'Ucraina (12 settembre). Per quanto riguarda le squadre piemontesi, tra i nuovi convocati c'è Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, al suo ritorno in Nazionale. In quota bianconera confermato anche Federico Chiesa, così come il verbanese Wilfried Gnonto dal Leeds. Spicca, tra i grandi assenti di questa tornata di convocazioni, Leonardo Bonucci. Ecco l'elenco completo diramato dalla Nazionale:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Nicolò Casale (Lazio), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).