Notte di rilievi e sopralluoghi a San Francesco al Campo. Guarda i VIDEO

Notte di rilievi e accertamenti sul luogo del drammatico incidente. La carcassa dell'auto e del velivolo sono stati esaminati dagli inquirenti. L'aeroporto resta chiuso fino a lunedi mattina. La Procura ha aperto un fascicolo per disastro aereo e omicidio colposo, mentre si cerca di ricostruire le fasi dello schianto e come siano state effettuate le operazioni di bonifica dell'aerea in cui i velivoli dovevano effettuare le prove per lo show previsto stamane.

La procuratrice di Ivrea, Gabriella Viglione, durante il sopralluogo ha parlato di “accertamenti lunghi e complessi” poichè vanno raccolti i pezzi dell'aereo e dell'auto. Sulle cause gli inquirenti ancora non si esprimono, quella di uno stormo di uccelli entrato nel motore resta al momento una delle ipotesi al vaglio.

Anche l'Aeronautica ha avviato le indagini affidate a una commissione di investigazione. Il velivolo non ha scatole nere, ma è dotato di sistemi di registrazione dei parametri di volo che andranno recuperati ed esaminati assieme all'ascolto delle registrazioni audio degli ultimi attimi in volo.