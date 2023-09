Notte tranquilla per il fratellino della piccola Laura

Ora è sveglio, il papà è stato al suo fianco tutta la notte. Il fratellino della piccola Laura, la bimba di 5 anni che ha perso la vita intrappolata tra le fiamme nella tragedia di Caselle, con ustioni di secondo grado, è ricoverato in rianimazione all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove ha trascorso una notte tranquilla anche se ancora con un bassissimo livello di sedazione. Al bambino di 12 anni, sanitari e medici medicano costantemente le ustioni riportate sul 30% del suo corpo. È in buone condizioni generali, costantemente seguito dalle psicologhe cliniche. Per precauzione resterà ricoverato nella Rianimazione dell'ospedale in modo da poter continuare a essere monitorato. La mamma, che ha riportato ustioni sul 13 per cento del corpo, in particolare sul braccio destro, al momento è ancora ricoverata nel reparto di Chirurgia plastica dell'ospedale Cto.