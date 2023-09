Non stava lavorando sui binari, come si era appreso in un primo momento, ma all'interno del piazzale Alta tensione della sottostazione di Terna a Novi Ligure, in località San Bovo, l'operaio di 22 anni rimasto folgorato nel pomeriggio di giovedì.

Il giovane è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale CTO di Torino con ustioni sul 30% del corpo. In coma farmacologico, la prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine.