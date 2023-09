Operazione Relitto, recuperate 50 auto abbandonate

Il nome dell'operazione dice tutto. Relitto Quinques. Cinquanta auto abbandonate sono state recuperate tra Ovada e Rivalta Bormida.

Polizia stradale di Alessandria, Arpa ed Enti Locali si sono allenati contro il fenomeno delle auto non più utilizzabili, pericolo per l'ambiente e la salute pubblica.

I comuni di riferimento, Rivalta Bormida e Ovada, hanno fatto delle verifiche sulle auto per risalire ai proprietari i quali dovranno farsi carico del costo per la demolizione.

Le violazioni amministrative ammontano a mille e 667 euro per ogni auto.

Per la legge in vigore le auto non più utilizzabili sono considerate rifiuto di tipo speciale e pericoloso, con effetti a impatto negativo per l'ambiente.