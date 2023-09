Pallapugno, chiusi i playoff di Serie A: tutti i risultati

Tempo di verdetti per la Serie A di Pallapugno. I playoff si chiudono con le vittorie di Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese e Marchisio Nocciole Cortemilia. Nulla cambia quindi in classifica, con i liguri primi e i piemontesi. Terzo posto, che vale l'accesso diretto alla semifinale, per l’Araldica Castagnole Lanze che ora incontrerà proprio Cortemilia.

La Pallapugno Albeisa chiude invece quarta e va ora agli spareggi per agguantare l’ultimo posto in semifinale.

I risultati

Al Mermet, l’Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese vince 5-9 con la Pallapugno Albeisa di Paolo Vacchetto, mentre a Castagnole delle Lanze, il Marchisio Nocciole Cortemilia di Massimo Vacchetto s'impone 3-9 con l'Araldica Castagnole Lanze di Enrico Parussa. Turno di riposo per la Bormidese di Davide Dutto.

Gli spareggi

Nel primo giro di spareggi, in gara secca, Pallapugno Albeisa e Acqua San Bernardo Subalcuneo si sfideranno al Mermet di Alba lunedì 11 settembre, alle 20.30, mentre Bormidese-Bfm Macchine Agricole Canalese se la vedranno martedì 12 settembre, alle 20.30, a Bormida. Le vincenti si affronteranno nel secondo e decisivo spareggio nello sferisterio della squadra meglio piazzata in classifica nella seconda fase.