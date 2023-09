Parte con una sconfitta la nuova stagione della Juventus Next Gen

E' iniziata con una sconfitta la nuova stagione di serie C per la Juventus Next Gen. I giovani bianconeri allenati da Massimo Brambilla sono stati sconfitti per 3-1 sul terreno del Pescara: i padroni di casa hanno regolato la pratica già nel primo tempo con la doppietta di Cuppone e la rete di Accornero, mentre nel secondo tempo gli ospiti sono solo riusciti ad accorciare le distanze con Guerra.

Le altre piemontesi

Il primo turno di campionato delle piemontesi prosegue lunedì 4 con altri due impegni: alle 20,45 l'Alessandria sfida il Novara per il primo derby piemontese mentre la Pro Vercelli, alla stessa ora, ospita il Lumezzane.