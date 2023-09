Pecco Bagnaia correrà domenica il Gran Premio a Misano Adriatico

Pecco Bagnaia potrà correre il Gran Premio di San Marino e della Riviera della Rimini a Misano Adriatico in questo fine settimana. La notizia più bella dopo l'impressionante incidente, fortunatamente senza conseguenze, patito lo scorso fine settimana a Barcellona.

Pecco Bagnaia in pista a Misano Adriatico, via libera dai medici

Il campione del mondo della Ducati ha infatti ricevuto l'ok dei medici del circuito. "Se sono qui in queste condizioni e' solo molta fortuna - ha riferito Pecco alla stampa - la moto riesco a guidarla, adesso vediamo come va con la moto. Ci sarà da stringere i denti, ringrazio per tutto l'affetto che ho ricevuto".