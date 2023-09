"Il treno si è dimenticato la fermata di Vercelli"

Il Comitato pendolari Vercelli-Novara-Milano ha segnalato come il treno RV 2005 atteso alle 7.58 di giovedì 7 settembre alla stazione di Vercelli non abbia fatto la fermata prevista. "evidentemente per un errore del macchinista -spiega il Comitato- non ha effettuato la fermata a Vercelli; ovviamente senza alcun annuncio di giustificazioni né, tantomeno, di scuse. Non serve aggiungere altro”.

Il regionale veloce questa mattina si è dimenticato di fermarsi a Vercelli

Secondo il Comitato, il treno diretto a Milano avrebbe attraversato a tutta velocità la stazione di Vercelli con una banchina piena di persone che su quel treno dovevano salire. Sull'episodio sono intervenuti l’onorevole Emanuele Pozzole e il Consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti, entrambi di Fratelli d’Italia, sottolineando che “La situazione sulla linea ferroviaria che collega Torino e Milano è semplicemente indegna di una nazione avanzata e il servizio di RFI-Trenitalia è assolutamente vergognoso”.

Le reazioni della politica

“Nonostante i gravi e continui disservizi estivi e la situazione che si è recentemente purtroppo verificata di plateale insicurezza, – proseguono i due esponenti di Fratelli d’Italia – pare che nulla turbi la tranquillità di chi è responsabile della gestione della linea ferroviaria Torino-Milano: ci penseremo noi nei prossimi giorni a richiedere opportune azioni risolutive”. “Il fatto che oggi si sia arrivati al punto che il treno RV 2005 delle 07:58 abbia clamorosamente saltato la fermata presso la stazione di Vercelli è la prova provata di una situazione del tutto fuori controllo, che non può più essere tollerata” concludono i due politici.