Perde l'appiglio e resta sospeso in parete, salvato dal soccorso alpino

Storia a lieto fine ieri per un alpinista rimasto sospeso nel vuoto in parete. Nel tardo pomeriggio infatti il servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il soccorso alpino e speleologico Piemontese hanno portato a termine un complesso intervento in parete allo Spigolo della Rossa, sopra l'Alpe Devero (Vb).

Intorno alle 18 una cordata ha chiamato i soccorsi dopo che uno di loro, a causa della perdita di un appiglio è rimasto sospeso. Sul posto è stata inviato il servizio di elisoccorso del 118 che ha imbarcato un secondo tecnico del soccorso alpino a supporto e con difficoltà ha sbarcato il tecnico dell'equipe con una lunga verricellata in uno stretto camino che solca la montagna.

Poiché da quella posizione il recupero dell’alpinista risultava eccessivamente complesso, sono stati calati a valle per una quarantina di metri fino a una posizione più adatta per essere imbarcati a bordo sempre tramite verricello per essere successivamente affidato all’equipe sanitaria.