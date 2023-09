Pescatore cade per 35 metri in un dirupo, miracolosamente illeso

Un pescatore è scivolato su una roccia a 35 metri di profondità dalla carreggiata, praticamente in un dirupo. Le cause, a dir poco insolite, sono ancora in fase di ricostruzioe. L'uomo ha 74 anni è di Novara e una volta recuperato è finiti in ospedale, per fortuna, in codice verde, all'ospedale di Borgosesia, quindi con ferite lievi.

L'incidente si è consumato sulla provinciale 9, nel comune di Varallo Sesia, Vercelli, sul ponte Gula, un antico ponte in pietra a strapiombo sul torrente

Mastellone. Sono intervenuti il Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza e il CNSAS.

Il recupero si è reso possibile grazie a tecniche utilizzate dal gruppo Speleo Alpino Fluviale.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Alagna.