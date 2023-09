Il telescopio James Webb trova una molecola compatibile con la vita

Forse c'è vita fuori dal nostro sistema solare. Potrebbe essere questa l'ultima scoperta realizzata dal telescopio spaziale James Webb. Il telescopio ha osservato un pianeta già noto, chiamato K2-18b, che possiede un'atmosfera ricca di metano e anidride carbonica, e ha trovato possibili tracce di dimetilsolfuro, una sostanza che sul nostro pianeta è prodotta per lo più dalle alghe.

K2-18b è un esopianeta con un raggio 2,6 volte quello della Terra, che si trova nella costellazione del Leone e che era stato analizzato in passato dal telescopio Hubble. Il James Webb Telescope di Nasa-Esa, più potente, ha trovato conferma nell’atmosfera della presenza di metano e anidride carbonica, già individuate da Hubble, ma anche, sia pure in minore quantità, della molecola di solfuro di dimetile, come ha riferito sulla rivista The Astrophysical Journal l’astronomo britannico Nikku Madhusudhan dell’Università di Cambridge che ha guidato la ricerca.

L’abbondanza di metano e anidride carbonica e la carenza di ammoniaca supportano l’ipotesi che possa esistere un oceano d’acqua liquida sotto un’atmosfera ricca di idrogeno come rilevato su K2-18b. Ma quello che intriga maggiormente è l’indizio della presenza del solfuro di dimetile perché questo sulla Terra è prodotto per lo più da forme di vita, e nella nostra atmosfera si trova perché emessa dal fitoplancton negli ambienti marini.

“Le prossime osservazioni di Webb dovrebbero essere in grado di confermare se questa molecola è effettivamente presente nell’atmosfera di K2-18b a livelli significativi”, spiega Madhusudhan. Ora le ricerche proseguiranno e fra un anno si potranno avere risultati più precisi.

Con Webb Telescope il gruppo di ricercatori britannici stanno concentrando l’attenzione su un tipo di pianeti battezzati sub-Nettuno come è il K2-18b perché hanno una taglia che è una via di mezzo tra la Terra e Nettuno. E tra gli esopianeti finora scoperti nella galassia sono quelli presenti in maggior numero.