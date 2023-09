Stagione al via per le formazioni piemontesi impegnate in serie C. La prima a scendere in campo è la Juventus Next Gen che debutta sabato 2 settembre alle 20,45 sul campo del Pescara.

Per le altre compagini il fischio di inizio è fissato lunedì 4, sempre in serata. L’Alessandria è impegnata nel derby casalingo tutto piemontese contro il Novara mentre la Pro Vercelli ospita il Lumezzane.