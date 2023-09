Poche ore al via del nuovo anno scolastico. Mezzo milione di studenti in classe

La prima campanella l'11 settembre 2023 per i quasi cinquecentomila studenti piemontesi di elementari, medie e superiori. Meno rispetto all'anno scorso - quest'anno in Piemonte ci saranno 5.600 banchi vuoti in più - soprattutto nelle scuole primarie, dove l'effetto dell'inverno demografico si fa già sentire. Ma si ricomincia lo stesso, dopo un'estate al mare in montagna, più abbronzati, un po' nostalgici e anche un po' arrugginiti, nonostante le letture dell'estate e i compiti delle vacanze.

Le aule si riempiranno intorno alle 8, come ogni anno, anche per 54mila docenti (7mila dei quali sono di sostegno per i quasi 20mila studenti con disabilità), 8mila in forze al personale Ata e circa 25mila classi nelle 539 istituzioni scolastiche statali piemontesi di primo e secondo grado.

L'effetto sulle città si farà sentire: il tran tran quotidiano fatto di figli da accompagnare a scuola, di autobus da prendere, verifiche da preparare e cartelle da fare ricomincia con la scuola; il traffico, non solo quello automobilistico, torna ai livelli consueti, come il ritmo delle nostre vite.