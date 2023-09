Premio Pavese 2023, tutti i vincitori. Riconoscimento anche a Claudio Baglioni

Franca Cavagnoli (traduzione), Laura Pariani (narrativa), Paolo Repetti (editoria), Giovanna Rosadini (poesia) e Rosemary Salomone (saggistica) sono i vincitori del Premio Pavese 2023 che saranno premiati il 7 settembre a Santo Stefano Belbo.

Per la prima volta quest'anno la cerimonia si svolgerà nell'ambito del Pavese Festival insieme al debutto del Premio Pavese Musica, dedicato a chi ha fatto della musica un “mestiere di vivere”, che sarà assegnato a Claudio Baglioni.

Le motivazioni

A Franca Cavagnoli, il Premio 2023 per la traduzione, per il suo quarantennale lavoro nella letteratura tradotta di lingua inglese. Con decine di contributi anche su riviste, giornali, siti. Autrice pure di romanzi e di opere imprescindibili per chi si avvicini al mondo della traduzione come “La voce del testo. L’arte e il mestiere di tradurre”. “A Franca Cavagnoli - si legge nelle motivazioni - in tutti i sensi maestra di scrittura, siamo lieti di conferire il quinto premio Pavese 2023 per la traduzione.”

A Laura Pariani, il Premio 2023 per la narrativa. “Scrittrice battagliera e risoluta, - si legge nelle motivazioni - ha dato vita a personaggi periferici e sconfitti dalla storia che inseguono eroicamente un ideale utopico di libertà e giustizia pur sapendo di non poter contare sull’aiuto di nessuno, solitari che affrontano il mondo come i personaggi delle fiabe, armati solo del loro coraggio e fiduciosi che le regole apparentemente ineluttabili e immodificabili della società in cui vivono possano essere scalfite con la forza dell’ardimento e dell’incanto.”

A Paolo Repetti, il Premio 2023 per l'editoria, per “Einaudi Stile libero” definita “a tutti gli effetti una casa editrice completamente autonoma, ma accucciata sotto l’ala protettrice e prestigiosa del marchio Einaudi, garanzia di nobiltà e di correttezza politica”. Paolo Repetti, si legge nelle motivazioni, “è riuscito a raggiungere il vero obiettivo di ogni attività editoriale. Che è quello di interpretare i tempi, lo spirito dei tempi. Ha dato voce e vita a una sinistra non didattica e non moralista, ma pur sempre e solidamente sinistra. Una sinistra scapigliata e soprattutto allegra.”

A Giovanna Rosadini, il Premio 2023 per la Poesia, poiché “si distingue per una sobrietà di meditazione, spesso biblica, che avvicina il suo sentire a quello di Primo Levi, ma anche all’ultimo Montale”. Merita il riconoscimento, si legge nelle motivazioni “per la forza della sua parola di Esodo: «nella presa / tenace di tutta questa sabbia tenuta a mente»”.

A Rosemary Salomone, il Premio 2023 per la Saggistica. Riconoscimento che quest’anno, diversamente dal passato, va a un libro in inglese e che parla della lingua inglese, scritto da un’autrice americana. Il volume è “The Rise of English” e racconta che cosa è successo alla lingua inglese con il cosiddetto ‘English Divide'. Oltre 400 pagine che sono “una formidabile occasione - si legge nelle motivazioni - per far riflettere coloro che sottovalutano la difesa della varietà delle lingue, nel mondo e in Europa.”