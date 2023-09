Addio cassonetti, anche in centro a Torino arriva la raccolta porta a porta

Dopo anni di attesa ci siamo. La raccolta differenziata porta a porta raggiungerà entro il 2024 tutto il centro storico di Torino. Il passo avanti era stato rinviato più volte per via delle difficoltà logistiche dovute alla mancanza di spazio negli edifici più antichi. Il problema è stato superato grazie a una puntuale attività di rilievo seguita dalla progettazione e definizione di soluzioni ad hoc. Così è tempo di cominciare anche qui a separare i rifiuti come si fa già nel resto della città.

L'area interessata è per ora quella compresa tra corso Vittorio Emanuele II, via Carlo Alberto, piazza Castello, via Pietro Micca e corso Re Umberto.

Primo passo da lunedì 11: gli addetti dell'Amiat, la municipalizzata del gruppo Iren, inizieranno con il volantinaggio, per illustrare ai residenti in centro come effettuare correttamente la nuova differenziata.

La seconda mossa: gli addetti consegneranno porta a porta gratuitamente a ogni utenza il kit per la raccolta domiciliare (biopattumiera e prima dotazione di sacchi per i rifiuti organici) oltre al materiale informativo di supporto. In un secondo momento, in ogni edificio o condominio verranno collocati i nuovi contenitori preposti per la raccolta. Saranno quindi rimossi gli attuali contenitori stradali.

L’attivazione del nuovo sistema di porta a porta integrale verrà completata in questa prima area entro la fine dell’anno, per essere poi estesa alla parte restante del centro storico entro il 2024.

Gli abitanti del centro possono informarsi sulla novità in arrivo anche sul sito dell'Amiat, sulla pagina Facebook ufficiale, chiamando il numero verde 800-017277 o scrivendo una mail a amiat@gruppoiren.it.

Sarà anche allestito un punto informativo dal 21 settembre al 16 dicembre presso la “Sala Valfrè” della Chiesa dell’Oratorio San Filippo Neri, con ingresso da via Accademia delle Scienze 11, attivo il giovedì e il venerdì dalle 16.30 alle 20.30 e il sabato dalle 9.30 alle 13.