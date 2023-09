Primi soldi dal Governo per la grandinata

Seicentocinquanta mila euro dal Governo, i primi soldi, per i danni provocati dalla grandinata del 6 luglio. Si tratta - dicono il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore ai Trasporti Marco Gabusi - di risorse per le opere di somma urgenza.

La Regione, inoltre, è la lavoro, è quanto si apprende, per rimborsare i danni ai beni assicurabili, quali tetti e auto, nell'ambito dello stato di emergenza riconosciuto dal Governo.

I danni maggiori tra cuneese, astigiano e alessandrino. I 650mila euro consentiranno ai comuni di pagare gli interventi di ripristino immediato attuati in somma urgenza e di riconoscere una parte dei danni subiti dai privati alle loro abitazioni.

Per quanto riguarda i danni a opere assicurabili, come auto e tetti, la Regione - si apprende ancora - sta lavorando a una norma che sarà presto approvata e consisterà in una somma forfettaria nei casi in cui non c'è copertura assicurativa, per sostenere - sostiene Gabusi - coloro che sono stati danneggiati da eventi di proporzioni impensabili fino a pochi anni fa.

C'è poi l'agricoltura. In questo ambito si sta lavorando - fanno sapere dalla Regione - a quantificare i danni e ad ottenere il riconoscimento dell'eccezionalità di questo evento da parte del Ministro competente, al fine di riconoscere gli aiuti compensativi anche alle colture.