Problemi di ordine pubblico, sospesa la licenza di un kebab in via Nizza

Il Questore di Torino ha sospeso per 15 giorni la licenza di un ristorante-kebab di via Nizza, e ha disposto la contestuale chiusura dell’esercizio. Tra agosto e settembre, il locale è stato infatti oggetto di diversi controlli coordinati dal commissariato di Barriera Nizza: l'esercizio è risultato essere frequentato in numerose occasioni da individui gravati da pregiudizi di polizia, soprattutto per reati contro la persona, contro il patrimonio e lo smercio di sostanze stupefacenti.

Inoltre, negli ultimi giorni di agosto nel locale erano state arrestate quattro persone coinvolte in una rissa, con tanto di mazze e cocci di bottiglia. A seguito delle ferite riportate, due cittadini stranieri vennero erano stati trasportati in ospedale. Inoltre, nel corso di un controllo effettuato a fine agosto all’esercizio erano contestati diversi illeciti amministrativi per carenti condizioni igienico-sanitarie del locale. Per tali violazioni, il titolare era stato sanzionato per oltre 23mila euro.