Pronto il decreto per scongiurare il blocco

Blocco diesel Euro 5 in Piemonte. Il ministro dell'Ambiente, il biellese Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che presenterà in consiglio dei ministri il decreto per scongiurare il fermo di questi veicoli, previsto dal 15 settembre. Nelle stesse ore anche altri esponenti del Governo hanno ribadito l'impegno dell'esecutivo a rinviare lo stop. "Siamo pronti a scongiurare il folle divieto voluto dall'Europa", ha detto il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini. Una volontà confermata anche dal titolare delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.