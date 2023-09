Ha raggiunto la 31/a edizione Puliamo il Mondo, la grande iniziativa di volontariato civile promossa da Legambiente, versione italiana di Clean up the world, che in questi giorni sta coinvolgendo milioni di persone in 190 paesi del mondo.

Anche quest'anno la Tgr dedica all'iniziativa una finestra quotidiana di 10 minuti, alle ore 15.00, da lunedì 18 settembre a sabato 23 su Rai 3. Dagli studi del CPTV Rai di Torino ci saranno collegamenti con volontari ed esperti di Legambiente, si racconteranno storie di pulizie di parchi cittadini, fiumi e laghi grazie a migliaia di volontari e anche esempi di recupero dei rifiuti, innovazione tecnologica in agricoltura e contrasto ai cambiamenti climatici. Particolare attenzione all'Emilia Romagna, quest'anno la regione più colpita dai fenomeni atmosferici estremi. Una maratona che si concluderà domenica 24 settembre, quando dalle 10.30 alle 12.00, Alessia Mari - sempre dagli studi Rai di Torino- si collegherà con Campania e Puglia per proporre altre storie di rinascita all'insegna della tutela ambientale: lo stabilimento ex Whirlpool di Napoli si trasformerà in un impianto per la produzione di pannelli fotovoltaici, mentre i giardini Baden Powell di Barletta sono stati recuperati grazie ai cittadini. Lo stato di salute dei ghiacciai alpini e i tentativi di preservarli, le materie prime utili alla transizione ecologica scoperte in una miniera di Sassari, i vestiti d'alta moda che nascono a Isernia dal riciclo della plastica, i sentieri recuperati dagli artigiani della Val Brembilla, nella bergamasca e gli agrumi delle serre fotovoltaiche in Calabria sono alcuni tra gli argomenti della trasmissione curata dalla Tgr Piemonte.