Rapporto annuale DIA: criminalità infiltra tessuto economico e politico

La ‘ndrangheta è l’organizzazione criminale che ha più successo in Piemonte. Il dato, potremmo dire consolidato esce dalla relazione della DDA che si riferisce al 2022. L’organizzazione calabrese è presente in tutte le province.

L’anno scorso si sono conclusi diversi processi ad Aosta, ad Asti, a Torino e si è proceduto anche a sequestrare proventi illeciti ed a individuare fiancheggiatori e facilitatori. L’impressione – sottolinea la Dia – è che sia calato un silenzio sul fenomeno e che le coscienze si siano addormentate . La 'ndrangheta, dalla sua, si contraddistingue per la capacità di muoversi sottotraccia, infiltrandosi in modo silente piuttosto che preparare azioni violente.

Le inchieste

Tra le ultime inchieste “Platinum - Dia” del maggio 2021, con l’esecuzione di 33 misure restrittive. Altre azioni sono state “Crimine”, “Minotauro”, “Colpo Di Coda”, “Esilio”, “San Giorgio”, “Helving”, “San Michele”, “Big Bang”, “Bardo”, “Panamera”, “Cerbero”, “CarminiusFenice” e, per ultimo, “Platinum Dia” nei confronti dei sodalizi ‘ndranghetisti attivi nella provincia di Torino; le operazioni “Albachiara”, “Federico Barbarossa” e “Altan” nei confronti delle compagni di ‘ndrangheta dell’astigiano, del basso Piemonte e della provincia Granda; “Altopiemonte” nei confronti delle locali di ‘ndrangheta dell’Alto Piemonte e “Geenna” nei confronti del clan di Aosta.

Le 'ndrine piemontesi autonome rispetto alla casa-madre

Le attività investigative concluse negli ultimi anni fanno luce su un sistema di ‘ndrine locali distaccate e strettamente collegate alla Calabria ma dotati di autonomia operativa. Gli attività criminali più diffuse sono il traffico di droga le estorsioni, l'usura e le truffe. Si aggiunge a queste il riciclaggio di capitali illecitamente acquisiti e nel campo dell’edilizia sia pubblica, sia privata, in particolari le grandi opere. Numerosi i collegamenti con l'etnia sinti che aiutano l'organizzazione nel reperimento di armi. Tutte le indagini eseguite nei confronti di formazioni ‘ndranghetiste operanti in Piemonte e nella vicina Valle d’Aosta hanno evidenziato il coinvolgimento di rappresentanti politici, sottolinea la DDA.

Le altre organizzazioni

Le inchieste hanno scovato anche organizzazioni come la mafia e la camorra. Inoltre ci sono i gruppi stranieri: albanesi, romeni ed africani, dediti principalmente al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione ed ai reati predatori tra cui spiccano i furti in abitazione e le rapine “da strada” spesso consumate da baby gang composte principalmente da giovani di origine magrebina. C'è poi la criminalità cinese continua la propria silente attività che non dà luogo, se non raramente e per episodi circoscritti, a manifestazioni clamorose. I cinesi si concentrano sulla gestione dei centri massaggi copertura per prostituzione, contraffazione dei marchi e favoreggiamento dell'immigrazione.