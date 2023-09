Rear, nominato il Commissario Francesco Cappello

E' Francesco Cappello, il commissario indicato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy per guidare la cooperativa Rear decapitata dopo l'ispezione straordinaria disposta a maggio dal ministero stesso "a seguito dell’avvio di un’indagine della procura di Torino per malversazione e truffa, che vede coinvolti a vario titolo alcuni soci e dirigenti della società”.

La nomina

Liquidatore anche della Karibu, la cooperativa riconducibile alla madre della compagna del deputato Aboubaka Soumahoro, Cappello incontrerà la Società e sarà al Ministero a Roma in attesa che la nomina venga depositata in Camera di Commercio.

I lavoratori

Il suo nome era atteso dai 1500 dipendenti della multiservizi torinese dopo che lo stesso Dicastero, che ha anche compiti di vigilanza sugli enti cooperativi, venerdì ne aveva rimosso i vertici a seguito delle indagini in corso. Dalla primavera scorsa infatti i bilanci e i flussi finanziari della Rear, attiva da anni nei settori vigilanza, sicurezza e biglietteria in ambito culturale, sono sotto la lente di ingrandimento della Guardia di Finanza e della Procura di Torino. I reati ipotizzati sono a vario titolo malversazione e truffa.

L'indagine

Indagati il deputato PD Mauro Laus, ex presidente della Rear, di cui oggi è socio, e presidente del Consiglio regionale del Piemonte dal 2014 al 2018; Maria Grazia Grippo, presidente del Consiglio comunale di Torino, che per tre anni ha curato la comunicazione della cooperativa; l’assessore cittadino ai Grandi Eventi Mimmo Carretta, che ne è ancora dipendente seppur in aspettativa. Oltre a tre dirigenti della stessa Rear.