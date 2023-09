Residenze reali, lavoratori in sciopero contro appalto alla Rear

E' ancora tutto in alto mare l'appalto alla Rear per la gestione delle Residenze Reali e Sabaude. I lavoratori della Reggia di Venaria, della Mandria e di Moncalieri, sono rimasti chiusi per uno sciopero e un'assemblea di 88 lavoratori che si dicono contrari a dare l'appalto alla Rear che è indagata e commissariata.

L'incontro

Martedì 12 dovrebbe essere tutto effettivo ma i lavoratori non ci stanno e sono riusciti ad avere un incontro con il Commissario Francesco Cappello alla sede della Rear. Nell'incontro oltre a rendersi contrari all'appalto con la Rear proporranno le loro istanze.