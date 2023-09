Il Rettorato di Unito diventa un museo di arti digitali

Da domenica 10 settembre il cortile del Rettorato dell'Università di Torino, via Verdi 8, diventa un museo di arti digitali, ospitando la XXVII edizione del convegno internazionale Drha, Digital Reserch in the Humanities and Arts.

Le attività

Sono previste performance di realtà virtuale, installazioni sonore, proiezioni, video, esperienze immersive e interattive coadiuvata dall'intelligenza artificiale. Dodici le installazione multimediali presenti nelle sale del palazzo, i visitatori potranno interagire con gli avatar dei più importanti personaggi storici, esplorare culture e mondi lontani. La rassegna di quest'anno è dedicata al tema Performing Cultural Heritage in the Digital Present, con la presentazione delle più attuali ricerche tecnologiche impegnate a valorizzare l'eredità culturale del nostro Paese. Ci saranno 155 delegati da tutto il mondo e 120 interventi in calendario.

Le performance

Le proposte esplorano l’applicazione delle tecnologie digitali più avanzate in ambito culturale: le strategie progettate per aumentare la partecipazione del pubblico, facilitare l’inclusione e l’empowerment sociale, studiare processi di re-enactment e rimediazione della performance in spazi espositivi e museali, promuovere la formazione ed accrescere la conoscenza sulle potenzialità offerte dalla digitalizzazione nel nostro presente. Questi gli speaker ufficiali:Annet Dekker (University of Amsterdam); John Cassy (Factory 42); Carolyn Christov-Bakargiev (Direttrice del Castello di Rivoli - Museo d'Arte Contemporanea); Matt Adams (Blast Theory); Christian Greco (Direttore del Museo Egizio di Torino). Il convegno sarà interamente in lingua inglese. L’esposizione sarà allestita in occasione degli Stati Generali della Cultura, che si terranno giovedì 14 settembre, dalle 9.30 nell’aula magna della Cavallerizza Reale (via Verdi 9, Torino). L’evento è dedicato allo sviluppo e all’innovazione delle industrie che operano nei settori culturali, con un focus sul rapporto pubblico-privato e sul ruolo della cultura come ambasciatrice del “brand Italia” nel mondo.