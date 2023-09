Rfi apre un fondo per le vittime di Brandizzo

Arriva un sostegno alle famiglie delle vittime di Brandizzo.

Rfi ha deciso di accogliere la richiesta avanzata dai sindacati: trasferire alle famiglie delle cinque vittime le trattenute economiche effettuate sulla busta paga dei lavoratori che aderiranno agli scioperi di lunedì 4 settembre. L'azienda si è impegnata a mettere da parte sua altrettante risorse.

Lunedì 4 settembre gli scioperi saranno tre.

A Vercelli è stato inoltre indetto da Cgil, Cisl e Uil uno sciopero unitario della durata di otto ore.

Il corteo partirà alle ore 10 da corso Garibaldi (davanti alla stazione) per concludersi alla Prefettura. Si prevede un grande afflusso di manifestanti, la cui protesta si sta allargando non solo a tutto il Piemonte, ma anche ad altre regioni, come Lombardia ed Emilia Romagna.

Sempre lunedì ci sarà uno sciopero di otto ore del settore trasporti (non mezzi ma il personale che lavorai ai caselli o alle biglietterie, ad esempio), indetto da Filt e da Uil Trasporti.

Ancora lunedì 4 luglio sciopero di 8 ore di tutti i settori edili indetto dalle tre sigle sindacali, Cgil, Cisl e Uil.