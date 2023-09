Ricoverati i famigliari, il fratello di 12 anni ricoverato in rianimazione

Non sarebbero in pericolo di vita i famigliari della bambina morta nell'incidente aereo di Caselle. Il fratellino, 12 anni, è stato portato all'ospedale infantile Regina Margherita con ustioni di secondo grado sul circa il 15% della superficie corporea: la tac, per fortuna, ha escluso lesioni importanti. E' stato ricoverato in rianimazione in osservazione in prognosi riservata.

La madre, 41 anni, ha riportato ustioni concentrate sul braccio destro, la prognosi tra i 20 e i 40 giorni; per il padre, 49 anni, le ustioni sono sulla mano sinistra, la prognosi è di 20 giorni.