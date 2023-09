"Riportiamo a casa Elisa". Gara di solidarietà per far tornare la salma a Tortona

E' scattata in questi giorni una gara di solidarietà per aiutare la famiglia di Elisa De Marco, la ragazza alessandrina di 27 anni trovata priva di vita la scorsa settimana nell'appartamento nell'hinterland di Tokyo in cui viveva dall'aprile 2022 per motivi di studio. L'iniziativa, intitolata “Riportiamo a casa Elisa”, ha dato vita ad una raccolta fondi per sostenere le spese per il rimpatrio della salma. Si tratta di una cifra ingente, sembra superiore ai 15mila euro. E' stato aperto un conto intestato ai genitori della ragazza. Anche i sindaci di Tortona, Castelnuovo e Pontecurone si stanno muovendo per cercare di aprire un canale con la Regione Piemonte dove una legge prevede un fondo per il rientro delle salme dall'estero. Erano stati proprio i genitori della ragazza, a recarsi dai Carabinieri di una stazione della compagnia di Tortona per denunciare la scomparsa della ragazza. Papà e mamma, infatti, non riuscivano a mettersi in contatto con la figlia da qualche giorno.