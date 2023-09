Rissa sui binari, treno in ritardo per il furto di un telefonino

Non sono fortunati i treni che passano da Vercelli e non è fortunata la stazione dei treni del posto.

Nella tarda serata di ieri (giovedì 7 settembre) un litigio nato a bordo di un treno si è trasformata in una rissa sui binari.

Il casus belli il presunto furto del telefonico a un cittadino immigrato da parte di una banda di tre minori anch'essi non italiani.

I toni sono saliti per poi passare alle vie di fatto con lancio di pietre e l'invasione dei binari da parte dei giovani.



La circolazione dei treni sulla tratta e' stata immediatamente sospesa e il blocco e' durato per i successivi 22 minuti.

I tre minorenni, identificati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile, sono stati denunciati all'Autorita' Giudiziaria competente per i reati di interruzione di pubblico servizio e per alcune violazioni alle normative sull'immigrazione, mentre non risulta sporta alcuna querela, per ora, per quanto concerne gli altri atti commessi in danno della presunta vittima del furto del telefono cellulare.