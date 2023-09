Schianto in tangenziale, due morti in moto

Tragico incidente stradale oggi in tangenziale ad Asti. Un motociclista e il suo passeggero sono deceduti dopo uno schianto: non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Nonostante i soccorsi siano prontamente intervenuti, per i due non c'è stato nulla da fare. Il 118, giunto sul posto, ha constatato i due decessi.