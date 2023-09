Schlein: pronti ad alleanza alternativa alla destra ma senza sterili polemiche

“Sappiamo di non essere autosufficienti e siamo impegnati a costruire le coalizioni dove possibile. Ma chiediamo alle altre forze alternative alla destra di dare un segnale: non crediamo sia solo un problema del Pd dare una prospettiva davvero contendibile agli elettori”. Così Elly Schlein venerdì sera a Torino, a proposito dei prossimi appuntamenti elettorali tra cui le regionali in Piemonte nel 2024.

Il nodo regionali La segretaria nazionale del Partito democratico, che nel pomeriggio era stata a Brandizzo per depositare fiori sul luogo della tragedia della notte tra il 30 e 31 agosto scorsi, era ospite in piazza d'Armi della Festa dell'Unità della federazione metropolitana di Torino del Pd, in corso fino a lunedì 18 settembre. Nell'intervista con Massimo Giannini, direttore della Stampa, molti i temi toccati, dal salario minimo alle migrazioni, fino, appunto, alle prossime elezioni europee e amministrative, tra cui le regionali in Piemonte, per le quali il centrosinistra non ha ancora trovato un proprio candidato.