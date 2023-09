Sciopero GTT di 24 ore nel trasporto pubblico

Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale domani lunedì 18 settembre 2023. La manifestazione di protesta è stata proclamata dalle organizzazioni sindacali Faisa-Cisal, Fast-Confsal ed è relativa a tematiche aziendali. “La proprietà (Comune di Torino) nonostante le nostre richieste di aprire un tavolo di confronto costruttivo, sembra sottovaluti le difficoltà che i dipendenti subiscono sotto l’aspetto dell’organizzazione del lavoro, del salario, della conservazione del posto di lavoro in caso di inidoneità alla mansione”, si legge in un comunicato delle sigle sindacali. Lo sciopero potrà avere ripercussioni anche sui diversi servizi gestiti da GTT, con conseguenti possibili disagi per la clientela. GTT assicura il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.

Le fasce orarie garantite

Il servizio di trasporto pubblico locale sarà garantito nelle seguenti fasce orarie. Per il servizio extraurbano, bus sostitutivo ferrovia Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres: da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30. Per il servizio urbano-suburbano, metropolitana, centri di servizi al cliente: dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Per il servizio ferroviario SFM1 Rivarolo-Chieri: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Per maggiori informazioni

Qui maggiori dettagli sulle motivazioni dello sciopero. La riuscita dello sciopero dipenderà dalla percentuale di adesione. A chi è in viaggio durante le ore di protesta, si consiglia di consultare il sito GTT per notizie e aggiornamenti.