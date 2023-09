Domani sciopero del personale aereo per 24 ore, da Caselle cancellato volo per Parigi

Domani sciopero del personale aereo per 24 ore. Lo ha annunciato l'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac). Al momento l'impatto sul trasporto aereo piemontese sembra minimo. L'unico volo cancellato a Torino-Caselle è il Volotea per Parigi Orly. Nessun volo è in programma a Cuneo Levaldigi.

Sciopero del personale aereo per 24 ore, a Torino interessato solo un volo per Parigi

Si fermeranno i lavoratori delle imprese e dei servizi aeroportuali di handling, quelli del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti e il personale dipendente delle aziende del trasporto aereo. Saranno comunque assicurati i collegamenti nelle fasce orarie di garanzia. Assicurati anche i voli per le isole ed intercontinentali.