Scontro sull'A4, sei feriti

Sei feriti, di cui uno grave. L'incidente è avvenuto alle 17,50 circa tra tre autovetture sull'autostrada A4 Torino Milano in direzione Milano all'altezza di Santhià. Due conducenti e tre passeggeri sono stati portati all'ospedale di Vercelli, mentre un sesto conducente è stato portato in elicottero all'ospedale di Novara ed è in gravi condizioni. Si tratta di un giovane di vent'anni di nazionalità romena. Ancora sconosciuta la dinamica dell'incidente. Sul posto oltre alla stradale sono intervenuti i vigili del fuoco di Santhià.