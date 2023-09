Semiconduttori, al Piemonte la vicepresidenza dell'Alleanza europea

Nasce l'Alleanza delle regioni europee per i semiconduttori (Esra, European Semiconductor Regions Alliance) e il Piemonte, unica regione italiana presente, ne assume la vicepresidenza. Il nuovo partenariato, la cui presidenza è affidata alla regione tedesca della Sassonia, è stato lanciato ufficialmente a Bruxelles dal Comitato delle regioni europee (Cor). Obiettivo: promuovere la cooperazione tra territori, enti locali e industrie microelettroniche per sfruttare al meglio il Chips Act dell'Ue e attrarre investimenti.

I semiconduttori, detti anche chip, sono materiali alla base di ogni prodotto elettronico e tecnologico di nuova generazione. Risorse che oggi scarseggiano in Europa, a causa della dipendenza del nostro continente dalla Cina e dagli Stati Uniti, con conseguenze importanti su settori chiave come telecomunicazioni, trasporti, informatica, industria e molto altro.

Mentre l'Italia è presente in questa nuova alleanza con il solo Piemonte, la Germania partecipa con ben dieci regioni, quattro la Spagna e due a testa per Olanda e Austria. Non un buon segnale, insomma, per il nostro Paese.

Inoltre il Piemonte è ancora in attesa di sapere se riceverà gli investimenti di Intel. La multinazionale americana dei semiconduttori aprirà in Germania uno stabilimento per produrli e vorrebbe crearne uno in Italia per confezionarli, ma non ha ancora scelto dove, se nella nostra regione o in Veneto. La decisione è appesa da mesi e il rischio è che i soldi americani vadano a qualche altro Stato.