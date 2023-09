La Juventus in campo in casa dell'Empoli. Una partita da vincere per Massimiliano Allegri nonostante il bisogno di punti dei toscani, ancora a zero gol dopo le prime due giornate. Secondo il tecnico toscano servono 76 punti per la Champions, una media di due a partita. In porta Perin al posto dell'infortunato Szczesny. In difesa fuori Alex Sandro, al suo posto Gatti.