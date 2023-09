Si torna in Piemonte a mani vuote. Il pareggio al 47esimo di Marwen Gazoul aveva fatto sperare in un finale diverso ma alla fine l'Alessandria, in trasferta, si è dovuta arrendere alla Virtus Verona, in rete con Faedo al 36esimo e con Cabianca al 54esimo per il definitivo 2-1.

Nella classifica del Girone A di Serie C i Grigi restano quindi con un punto.