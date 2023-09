Serie C, turno da dimenticare per le piemontesi: tutte sconfitte

Nebbia sulle piemontesi di Serie C. Tutte sconfitte, zero punti in quattro, nella terza giornata di campionato. Un weekend da dimenticare, iniziato male già venerdì con la Juve Next Gen (girone B) battuta fuori casa dal Rimini 4-3. Passati in vantaggio per ben tre volte, prima con Comenencia, poi con Cerri, infine con Turicchia, i bianconeri si sono fatti raggiungere e superare. Con il gol decisivo per i romagnoli siglato all'87esimo da Gigli.

Nel Girone A le cose non vanno meglio. Sabato il Ko della Pro Vercelli. In casa della Tristina i sette volte campioni d'Italia vengono sconfitti 2-0 rimediando la prima battuta d'arresto della stagione.

Neppure la domenica ha portato fortuna alle piemontesi.

Netta la sconfitta del Novara, battuto 0-3 in casa dal Trento.

Lotta ma alla fine esce dal Moccagatta a mani vuote l'Alessandria. Padova in vantaggio dopo undici minuti con Liguori, pareggia i conti a metà del primo tempo Anatriello ma è Favale in pieno recupero a regalare i tre punti agli ospiti.