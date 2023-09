A Torino è caccia ai ladri del car sharing, spariscono in media sei auto al giorno

A Torino si sarebbero perse 30 auto bianche di una delle flotte più diffuse di auto in sharing, su una totale di 350 vetture. Rubate, con una tecnica collaudata che vede protagonisti soprattutto giovanissimi. I ragazzi spaccherebbero i lunotti delle vetture bianche in condivisione e, togliendo un fusibile, attaccherebbero all'auto una centralina esterna acquistata sul web a poche decine di euro. A quel punto accendono l'auto e svaniscono nel nulla.

A Torino ogni giorno rubate in media sei automobili di Share Now al giorno

L'azienda stima che ogni giorno vengano rubate sei automobili del servizio di car sharing. Gli addetti cercano le berline scomparse che spesso vengono ritrovate dalla polizia. Come lunedì scorso, in via Principe Oddone. Una pattuglia intercetta, intorno alle tre del mattino, una delle auto bianche del servizio di mobilità in condivisione, rubata. Alla guida due ventenni di origini marocchine. Ne nasce un inseguimento concluso con lo schianto contro le balaustre di fronte all'ingresso delle Poste, all’angolo tra via Ternengo e via Bologna. I due provano a correre via ma vengono inseguiti ed ammanettati.

Alla guida un giovane con la patente ritirata, evaso dai domiciliari. Agli agenti ha spiegato di voler bere un drink con l'amico al suo fianco. Le auto rubate vengono usate per commettere reati o per venderle a pezzi sul mercato nero. Una situazione critica al punto da spingere la società a sospendere il servizio lo scorso 16 agosto per motivi di sicurezza. Le auto sono tornate in strada da pochi giorni, così sono ripresi i furti. Il sospetto, riferiscono gli investigatori, è che qualcuno abbia messo in circolazione codici riservati che permettono l'accensione dei mezzi.