Si è aperta la caccia, il 28 ottobre gli animalisti in piazza

Oggi si è aperta la caccia in tutta Italia, Piemonte compreso. Le specie interessate sono fagiano, lepre, pernice rossa, starna, volpe, germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, fischione, codone, folaga, gallinella d’acqua, beccaccino, colombaccio, cornacchia, gazza, ghiandaia e cinghiale. Sono circa 20mila i cacciatori in Piemonte.

La protesta

Come ogni anno, scattano le proteste delle associazioni animaliste e ambientaliste, che chiedono l'abolizione della caccia. Per questo in Piemonte si sta preparando una manifestazione regionale di piazza per il 28 ottobre. Il corteo partirà da piazza Arbarello per arrivare in piazza Castello.